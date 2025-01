Das Ministerkabinett hat elektronische Überweisungen an die VVK eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Denys Schmyhal sagte, dass die Menschen nicht mehr im Territorialen Zentrum für Rekrutierung und soziale Unterstützung Schlange stehen müssen, um das entsprechende Dokument zu erhalten.

Das Ministerkabinett hat die Möglichkeit eingeführt, eine Überweisung an die Militärmedizinische Kommission (VVK) über das einheitliche staatliche Register der Wehrpflichtigen zu erstellen und über die Anwendung Reserve+ zu erhalten. Dies gab Ministerpräsident Denys Schmyhal am Dienstag, den 28. Januar, in Telegram bekannt.

„Wir setzen die systematische Digitalisierung des Staates fort. Heute geben wir grünes Licht für elektronische Überweisungen an die VVK für wehrpflichtige Personen. Die Menschen werden nicht mehr in Schlangen vor dem Territorialen Zentrum für Erwerb und soziale Unterstützung stehen müssen, um das entsprechende Dokument zu erhalten. Die Überweisung an die VVK kann über das einheitliche staatliche Register der Wehrpflichtigen erstellt und über die Anwendung Reserve+ empfangen werden“, schrieb er.

Laut Schmyhal wird die Option zunächst denjenigen zur Verfügung stehen, die sich eigenständig einer militärmedizinischen Kommission unterziehen wollen.

„Für Personen, die eine Vorladung erhalten haben, reicht es auch aus, einen elektronischen Antrag auf Bildung einer Überweisung zu stellen, um keine Zeit für den Besuch des territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung zu verlieren“, fügte er hinzu.

Zuvor wurde bekannt, dass die Reserve+ begonnen hat, eine elektronische Überweisung an das VVK zu testen. Dann teilte das Verteidigungsministerium mit, wie der neue Dienst funktionieren wird.

Das Verteidigungsministerium erwägt auch die Möglichkeit, in der Anwendung Reserve+ die Funktion der Nachverfolgung von Vorladungen einzuführen, die es ermöglicht, alle Phasen der Versendung von Vorladungen in Papierform zu verfolgen.