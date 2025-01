Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw hat bestritten, dass die Russen Dworitschna erobert haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Aussage der Russen über die Einnahme des Dorfes Dworitschna im Bezirk Kupjansk ist nicht wahr. Die Kämpfe in dem Dorf dauern an.

Dies erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ukrinform.

„Die Richtungen Kupjansk und Borivske sind schwieriger (im Norden der Region Charkiw, d. Red.). Auf dem Territorium von Dvorichna finden aktive Feindseligkeiten statt, und das Gebiet der Feindseligkeiten wird immer größer. Dies ist nicht die erste Erklärung dieser Art (des russischen Verteidigungsministeriums, Anm. d. Red.), sie wurde bereits von den russischen Medien gemacht, ist reine Propaganda und steht im Widerspruch zur Realität“, sagte er.

Ihm zufolge gibt es auf dem Territorium der Siedlung Feindseligkeiten, „es gibt keinen Grund zu sagen, dass sie erobert ist“.

Er betonte, dass die Evakuierungen aus den gefährlichsten Gebieten viel langsamer vorankommen als gewünscht. Die Menschen verlassen ihre Häuser nicht, und im Durchschnitt werden etwa 50 Bewohner pro Tag evakuiert.

Am Vortag hatte der britische Geheimdienst berichtet, dass die russischen Streitkräfte im nördlichen Teil der Region Charkiw allmählich ihren Fuß auf das westliche Ufer des Flusses Oskil gesetzt haben.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist das Ziel Russlands in diesem Gebiet das Dorf Dvorichna, um das russische und ukrainische Streitkräfte kämpfen. Russland versucht auch, das Dorf Zakhidne, 4 km westlich von Oskil, einzunehmen.

Am 20. Januar meldeten Deep State-Analysten, dass die Angreifer in Dvorichna vorrückten. Am 28. Januar gab das russische Verteidigungsministerium eine Erklärung über die Einnahme des Dorfes ab.