Ein Angriff durch ein unbemanntes Luftfahrzeug in der Region Kiew: 1 Toter und 2 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Drohnenangriff im Bezirk Butschain der Region Kiew wurden eine Person getötet und zwei weitere verletzt.

Quelle: amtierender Chef der Kiewer Regionalen Militärverwaltung Mykola Kalashnyk auf Telegram

Direkte Rede des amtierenden Chefs der Region: .* „Bei einem nächtlichen feindlichen Drohnenangriff in der Region Kiew wurden eine Person getötet und zwei verletzt. Die Leiche des Verstorbenen wurde bei der Beseitigung eines Brandes in einem zweistöckigen Privathaus im Bezirk Butschagefunden.“

Lesen Sie mehr: Kalashnyk fügte hinzu, dass das Feuer von 200 Quadratmetern bereits gelöscht worden sei.

In einem anderen Dorf in der Gegend wurde ein 2005 geborenes Mädchen mit einer Wunde am Hinterkopf in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein 1981 geborener Mann erlitt eine Verletzung an seiner rechten Hand.

Nach vorläufigen Angaben wurden bei dem feindlichen Angriff im Bezirk Butscha5 Privathäuser beschädigt, Fenster von Wohnungen in 4 mehrstöckigen Wohngebäuden und 2 Garagen eingeschlagen, 3 Autos zerstört und 8 beschädigt.

Hintergrund: