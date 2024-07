Angriff auf Kiew am 8. Juli: 34 Menschen wurden getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zwei Menschen wurden im Ochmatdyt Krankenhaus getötet, 14 Menschen wurden in einem Wohnhaus in der Wladimir Salskyj Straße getötet, darunter 5 Kinder, 7 Menschen wurden im Dominion Geschäftszentrum getötet, 9 Menschen wurden in der Adonis Klinik getötet und zwei Menschen wurden in der Nähe der Lukyanivska Metrostation getötet.

In Kiew wurden in Folge des russischen Angriffs am 8. Juli 34 Menschen getötet. Darüber berichtete am Mittwoch, den 10. Juli, morgens der Pressedienst der Militärverwaltung der Stadt Kiew.

„Ab dem Morgen, 09:00 von der Rakete Angriff 08.07.2024 in Kiew haben bereits 34 Menschen getötet“, in der Nachricht angegeben.