Angriff auf Kyjiwshchyna: ein 5-jähriges Kind wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In zwei Bezirken der Region wurden Schäden an drei mehrstöckigen Häusern, darunter 18 Wohnungen, verzeichnet. Auch 13 Autos wurden beschädigt.

In der Region Kiew wurde bei einem Angriff durch russische Drohnen ein 5-jähriges Kind verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Dies teilte die regionale Abteilung der Nationalen Polizei am Samstag, den 25. Januar mit.

„Ab 12:20 Uhr wurden in zwei Bezirken der Region Schäden an drei mehrstöckigen Häusern, darunter 18 Wohnungen, festgestellt. Außerdem wurden 13 Autos beschädigt. Außerdem gab es einen Brand in einem Unternehmen, der von Mitarbeitern des staatlichen Rettungsdienstes gelöscht wurde“, heißt es in der Meldung.

Zur gleichen Zeit wurde ein 5-jähriges Kind verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bisher sind das Leben und die Gesundheit des Opfers nicht bedroht

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um Kriegsverbrechen handelt, wurde ein Strafverfahren nach Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet.