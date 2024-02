Angriff der Russischen Föderation: Selenskyj tot gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mindestens drei Ukrainer sind durch einen Raketenangriff russischer Aggressoren ums Leben gekommen. Dies meldete Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch, den 7. Februar in Telegram.

Das Staatsoberhaupt reagierte auf den heutigen Massenbeschuss der Ukraine – sechs Regionen wurden angegriffen.

„In Mykolajiw wurden Dutzende von Wohnhäusern zerstört, ein Mensch starb. In Kiew haben mehr als zehn Menschen gelitten, bis jetzt wissen wir von zwei Toten“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass sich unter den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes in Kiew möglicherweise noch mehr Menschen befinden. Auch einige Kommunikationseinrichtungen, darunter Hochspannungskabel, sind in der Hauptstadt beschädigt worden.

Nach Angaben des Präsidenten wurden in der Region Charkiw zwei Menschen durch den Beschuss verletzt, einer konnte gerettet werden. In der Region Lwiw gibt es keine Opfer, die Rettungskräfte arbeiten an den Einschlagsorten.

„Mein Beileid an alle, die Angehörige und geliebte Menschen verloren haben. Wir werden Russland auf jeden Fall antworten – Terroristen werden immer die Konsequenzen ihres Handelns spüren. Vielen Dank an alle unsere Sanitäter, Retter und öffentlichen Einrichtungen. Danke an alle, die sich um unseren Staat sorgen, die Menschen retten und ihnen helfen“, fügte der Präsident hinzu.