Angriffe auf Konotop und Yampol: zwei Opfer gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bewohner von zwei Siedlungen, die nach den jüngsten feindlichen Angriffen verletzt wurden, sind in Krankenhäusern gestorben.

Zwei Bewohner von Yampol und Konotop in der Region Sumy, die am Donnerstag, den 12. September, und Freitag, den 13. September, durch einen feindlichen Luftangriff verletzt wurden, sind in Krankenhäusern gestorben. Darüber berichtet die Staatsanwaltschaft der Region Sumy auf ihrem Telegram-Kanal.

„Ein 54-jähriger Mann ist im Krankenhaus gestorben, der am 13. September gegen 9 Uhr in der Siedlung Yampol durch einen Angriff der UABs verwundet wurde. Also, ab 11.30 Uhr – zwei Tote. Das verwundete Kind ist 4 Jahre alt …

Auch im Krankenhaus starb ein 42-jähriger Mann, der bei einem massiven Drohnenangriff auf die Stadt Konotop am 12. September verwundet wurde“, heißt es in der Mitteilung.

Erinnern Sie sich, dass die russischen Angreifer in der Nacht zum Donnerstag Päckchen auf die Objekte der kritischen und zivilen Infrastruktur von Konotop gerichtet haben. Für medizinische Hilfe suchten 14 Zivilisten, beschädigt sieben Wohnhäuser, ein privates Wohnhaus, medizinische und Bildungseinrichtungen, drei Autos, eine Garage Genossenschaft, ein Geschäft, ein Bankinstitut. Es wurden keine Todesopfer gemeldet.

Darüber hinaus warfen die Angreifer am Freitag vier gelenkte Bomben auf das Dorf Yampol im Bezirk Shostka in der Region Sumy ab. Zuvor war von einem Toten und zwei Verletzten, darunter ein 4-jähriges Kind, berichtet worden.