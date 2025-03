Anschlag in Krywyj Rih: ein neues Opfer wurde bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die regionalen Behörden meldeten, dass ein 53-jähriger Mann im Krankenhaus verstorben ist; die Ärzte hatten seit dem 5. März um sein Leben gekämpft.

Eines der Opfer des Raketeneinschlags auf Krywyj Rih am 5. März ist am Morgen des 9. März im Krankenhaus gestorben. Dies berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Dnipropetrowsk (Regionale Militärverwaltung) Sergey Lyssak auf seinem Kanal in Telegram.

Seinen Angaben zufolge ist ein 53-jähriger Mann verstorben. Die Ärzte kämpften mehrere Tage lang um sein Leben.

Der russische Angriff hat insgesamt sechs Menschen das Leben gekostet.

Wie wir bereits berichteten, haben die Russen am Abend des 5. März einen Raketenangriff auf Krywyj Rih durchgeführt. Es kam zu einem Brand. Die Rakete schlug in einem fünfstöckigen Hotel ein.

Später sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass kurz vor dem Einschlag Freiwillige einer der humanitären Organisationen – Bürger der Ukraine, der USA und Großbritanniens – in das Hotel eingecheckt hatten.