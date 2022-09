Der Anteil von Elektro- und Hybridautos wächst in der Ukraine - UkrAwtoProm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine geht die Nachfrage nach Autos mit herkömmlichen Motoren allmählich zurück, während der Anteil von Autos mit Hybrid- und Elektromotoren wächst. Dies wurde von Profil Verband Ukrautoprom am Donnerstag, 22. September angegeben.

So in acht Monaten des Jahres 2022, 24,4 Tausend neue Autos wurden in der Ukraine verkauft. Die meisten von ihnen (57 %) sind mit Benzinmotoren ausgestattet.

Gleichzeitig ist der Anteil der Benzinfahrzeuge an der Marktstruktur im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um 5 % zurückgegangen.

Der Anteil der Dieselfahrzeuge ist ebenfalls zurückgegangen (-1 ) und macht nun 24 % der Verkäufe aus. Sowie Autos mit HEVs, die nur 1 des Marktes abdecken (-1%).

Gleichzeitig ist der Anteil der Hybridautos von 10% auf 14% und der der Elektroautos von 1% auf 4% gestiegen.