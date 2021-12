Der Anteil von russischem Diesel auf dem ukrainischen Markt ist auf 24 % gesunken - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den ersten 11 Monaten des Jahres 2021 sank der Anteil des aus Russland in die Ukraine importierten Dieselkraftstoffs von 35 % im Vorjahr auf 24 %. Das berichtet enkorr unter Berufung auf die Daten der Beratergruppe A-95.

Zum Beispiel wurden in diesem Zeitraum im letzten Jahr 2,614 Millionen Tonnen geliefert, während es in diesem Jahr 1,779 Millionen Tonnen sind. Der maximale Anteil der russischen DT wurde 2018 mit 40 % (2,597 Millionen Tonnen) erreicht.

Es ist festzustellen, dass die Verschiffungen über die Seehäfen von 775.000 Tonnen im Jahr 2020 auf 1,1 Millionen Tonnen gestiegen sind, da die Einfuhren aus Russland zurückgegangen sind. Der Marktanteil dieses Vertriebskanals ist von 10 % auf 15 % gestiegen.

Außerdem betonen Experten, dass die ukrainische Ölraffination in den letzten sieben Jahren ihren Höhepunkt erreicht hat.

Nach Angaben der Gruppe beliefen sich die Einfuhren von Dieselkraftstoff in den elf Monaten des Jahres 2021 auf 85 % der Marktbilanz, was dem Niveau des Vorjahres (84 %) entspricht.

„Der Hauptgrund für die positiven Veränderungen in der Versorgungsstruktur war die Einstellung der Dieselkraftstoffförderung durch die Ölproduktpipeline Prykarpatzapadtrans“, sagt A-95-Direktor Serhij Kuyn.

Er weist auf die Notwendigkeit hin, die am 31. Dezember 2021 auslaufende 4%ige Abgabe auf Pipeline-Lieferungen von russischem Dieselkraftstoff zu verlängern.

„Die Aufhebung dieses Zolls wird den Weg für ein massives Abpumpen von 100.000-150.000 Tonnen Dieselkraftstoff pro Monat ebnen, was zusammen mit den Lieferungen per Bahn den Anteil Russlands am ukrainischen Markt auf 50 % erhöhen wird. Dies ist unvernünftig und sehr gefährlich, insbesondere unter den Bedingungen einer neuen politischen Eskalation“, sagte Kuyun.

A-95 ist der Ansicht, dass die Ukraine die inländische Ölraffination erhöhen sollte.

„Das Potenzial der ukrainischen Raffinerien und Seehäfen kann den ukrainischen Bedarf an Benzin und Düsenkraftstoff vollständig decken und die Dieselkraftstoffeinfuhren aus Russland und Weißrussland um mehr als 50 % auf zusammen 30-35 % senken. Gleichzeitig wird der Staat einen starken Anstieg der Einnahmen aus der Beladung von Raffinerien, Häfen, Eisenbahnen und dem Öltransportsystem erhalten“, heißt es in der Erklärung.

