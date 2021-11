Das Antimonopolkomitee der Ukraine untersucht die Rechtmäßigkeit der Privatisierung des Bolschewik-Werks in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Antimonopolkomitee der Ukraine (Antimonopolkomitee der Ukraine) untersucht die Umstände und Handlungen der Teilnehmer an der Auktion, bei der das Erste Kiewer Maschinenbaubetrieb (Bolschewik) verkauft wurde. Dies teilte der Pressedienst des Antimonopolkomitees der Ukraine am Mittwoch, den 17. November, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausschuss die Rechtmäßigkeit der Privatisierung des Werks aus eigener Initiative untersucht hat.

Gleichzeitig heißt es, dass der Bieter, der den Zuschlag erhalten hat, General Commerce LLC, die Genehmigung zum Erwerb von Anteilen an Bolshevik beantragt hat, wodurch er mehr als 50 % der Stimmen im obersten Leitungsgremium des Unternehmens erhalten würde.

„Der Ausschuss stellte fest, dass dieser Antrag nicht den Anforderungen der Verordnung über das Verfahren der Einreichung und Prüfung von Anträgen auf vorläufige Genehmigung des Antimonopolkomitees der Ukraine für den Zusammenschluss von Unternehmen entspricht. Der Antrag wurde nicht berücksichtigt“, erklärte die Agentur.

Was die Untersuchungsphase betrifft, so erklärte das Antimonopolkomitee der Ukraine, dass es im Moment auf die Antworten auf die vom Komitee an die Auktionsteilnehmer gesendeten Anforderungen wartet und die bereits erhaltenen Informationen über die Umstände der Auktion analysiert…