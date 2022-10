Die Antonivskyi-Brücke in Cherson hat nach dem Besuch von Aksyonov und Kyrienko einen Rückschlag erlitten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Antoniwskyi-Brücke in Cherson und die in ihrer Nähe von russischen Invasoren errichtete Kreuzung wurden am Abend des 20. Oktober erneut getroffen.

Quelle: Lokalausgabe „Most“, gegründet von Kateryna Handziuk

Details: Der Streik wurde am Donnerstag gegen 23:00 Uhr durchgeführt. Sechs Explosionen waren zu hören.

Wahrscheinlich wurde der Übergang zu diesem Zeitpunkt von Ausrüstung und Personal des russischen Militärs genutzt, das die Invasoren aktiv in den linksufrigen Teil der Region Cherson verlegen.

Lokale Medien berichteten, dass sieben Krankenwagen auf die Brücke zufuhren. Es könnte einige Tote geben.

Kurz zuvor, am 19. Oktober, wurden die Antoniwski-Brücke und der Übergang vom Krim-Beauftragten des Kremls auf der Krim, Sergej Aksjonow, und dem stellvertretenden Leiter der russischen Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko, inspiziert.

Von den Invasoren kontrollierte Medien berichteten über den „Angriff auf Zivilisten“, die angeblich das linke Ufer überqueren wollten. Der Angriff auf die Brücke und den Bahnübergang fand den Berichten zufolge jedoch während der Ausgangssperre statt, die in Cherson von 22:00 bis 05:00 Uhr gilt. Das heißt, Zivilisten konnten sich zu dieser Zeit nicht in der Nähe des Übergangs aufhalten, und in den Evakuierungsaufrufen wird Richmorvokzal als Sammelpunkt angegeben.

VIDEO DES TAGES Augenzeugen zufolge fuhren am 19. und 20. Oktober vom Militär bewachte Lastwagen über den Übergang. Wahrscheinlich wurde die Beute herausgeholt.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass russische Eindringlinge den Damm des Wasserkraftwerks Kachowka vermint hätten und eine historische Katastrophe planten…