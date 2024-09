"Antonow erwartet, dass das russische Flugzeug An-124 Ruslan in Kanada beschlagnahmt wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua

Das Unternehmen geht davon aus, dass das russische Frachtflugzeug An-124 im nächsten Jahr beschlagnahmt wird und der Prozess seiner Überführung in die Ukraine beginnt.

Dies teilten Quellen bei Antonow gegenüber FE mit.

Das Management von Antonow rechnet damit, dass die Beschlagnahmung des russischen Flugzeugs durch das kanadische Gericht noch sechs Monate andauern wird. Danach wird die kanadische Regierung das Schiff zu ihren Gunsten einziehen, eine Bewertung vornehmen und es als Militärhilfe an die Ukraine übergeben.

Auf Ersuchen der kanadischen Regierung haben Spezialisten von Antonow das russische Flugzeug bereits inspiziert und festgestellt, dass es in einwandfreiem Zustand ist.

Die russische An-124 Ruslan war im Februar 2022 auf einem Flugplatz in Kanada gestrandet, als das Land seinen Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt hatte. Der Eigentümer des Unternehmens Volga-Dnepr, dem das Flugzeug gehört, wurde von der Regierung sanktioniert. Nach kanadischem Recht kann sein Eigentum nun beschlagnahmt werden.

Im Juni dieses Jahres versprach der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau erneut, das russische Flugzeug an die Ukraine zu übergeben. Gleichzeitig verfügt Deutschland noch nicht über einen Mechanismus, um die drei russischen Ruslan-Flugzeuge vom Typ An-124 zu beschlagnahmen, die auf dem Flugplatz in Leipzig festsitzen: Russische Ruslan-Jets könnten für die Ukraine und die ATO arbeiten, verstauben aber auf Flughäfen in Kanada und Deutschland