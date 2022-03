Arestovich: Russland reduziert schrittweise seine Forderungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Olexij Arestovich, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes, sagt, dass Russland seine Forderungen an die Ukraine in den Gesprächen zur Beendigung des Krieges reduziert. Dies sagte er am Freitag, den 4. März.

„Sie haben bereits aufgehört, von Entnazifizierung zu sprechen, jetzt geht es darum, bestimmte Arten von Angriffswaffen in der Ukraine nicht einzusetzen“, sagt Arestowitsch.

Dies zeige, dass es der Russischen Föderation nicht gelinge, ihre politischen Ziele mit militärischen Mitteln zu erreichen.

Er bestätigte, dass am Vortag eine theoretische Vereinbarung über humanitäre Korridore und Konvois getroffen wurde, da die Sicherheit der Zivilbevölkerung oberste Priorität hat.

Arestovich sagte, dass detaillierte Informationen über humanitäre Konvois verteilt werden, sobald sie eintreffen, um die Konvois selbst zu sichern.

Eine dritte Gesprächsrunde wird nicht vor nächster Woche erwartet…