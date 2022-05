Arestowytsch bewertete eine mögliche allgemeine Mobilisierung in Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine profitiert von einer allgemeinen Mobilisierung in Russland, weil sie den Zusammenbruch des Putin-Regimes beschleunigen würde. Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes, sagte dies in einem Interview mit Mark Feygin am Sonntag, den 1. Mai.

„Die allgemeine Mobilisierung in Russland ist ein Segen für die Ukraine. Denn damit beginnt der letzte Countdown der Tage von Putins Regime, ein sehr schneller Countdown. Dieser Prozess wird nicht mehr aufzuhalten sein. Das Beste, was passieren kann, ist eine allgemeine Mobilisierung in Russland. Das ist ein so guter Trumpf für uns, dass wir nicht einmal darüber reden wollten“, sagte Arestowytsch.

Seiner Ansicht nach könnte eine solche Entscheidung der Behörden zeigen, dass es in Russland noch viele weitere Zellen der Legion „Freies Russland“ gibt, und weitere Personen könnten sich ihr anschließen.

„Sie werden diese Menschenmassen nicht ernähren. Und das wird die russische Wirtschaft noch schneller zum Einsturz bringen, als sie es jetzt schon tut“, sagte Arestowytsch.

Der Berater des Chefs des Präsidialamtes glaubt, dass bewaffnete Männer gegen die Regierung vorgehen und die Revolution von 1917 wiederholen könnten.

„Diese normalen russischen Männer, die von ihren Familien weggezerrt werden, werden mit dem Gewehrkolben auf den Bunker klopfen“, sagte er…