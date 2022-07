Arestowytsch nennt neuen Zeitplan für das Kriegsende

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Krieg in der Ukraine wird definitiv innerhalb von 2,5 Jahren beendet sein, so Olexij Arestowytsch, Berater des Chefs des Präsidialamtes. Dies sagte er in einem Gespräch mit dem russischen Anwalt, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten Mark Feygin.

„In 2,5 Jahren werden wir dieses Problem lösen. Bei aktiven Feindseligkeiten denke ich sogar noch schneller. Ich möchte noch einmal eine wichtige Meinung wiederholen. Die russische Armee hat in der Ukraine Möglichkeiten verloren, zumindest einige Ziele zu erreichen. Nach dem Verlust dieser Fähigkeiten hat die russische Armee 50 % der gesamten Gruppierung konzentriert. Auch die Zusammenlegung und Verlagerung von Unternehmen ist sehr kostspielig, problematisch, zeitaufwendig und verschwenderisch. Die Zeit der westlichen Aufrüstung kommt, und wir schaffen Reserven“, sagte Arestowytsch.

Der Berater des Präsidialamtes stellte fest, dass die russische Armee nicht mehr die Kraft und die Mittel hat, um in einigen Gebieten der Front zu kämpfen.

„Die Nuance ist, dass sie früher in einigen Gebieten kämpfen konnte, sie hatte genug Kraft und Mittel. Jetzt müssen sie ihre Truppen konzentrieren und sie von anderen Teilen der Front abziehen. Das ist ein sehr schlechter, wenig aussichtsreicher Krieg für sie“, betonte er.



