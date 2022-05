Arestowytsch sagte, dass Partisaneneinheiten auf dem Gebiet der Russischen Föderation operieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Auf dem Gebiet der Russischen Föderation gibt es bereits Partisaneneinheiten, die aus Russen bestehen. Die Legionen befinden sich in verschiedenen Regionen Russlands.

Aleksei Arestowytsch, Berater des Leiters des Präsidialamtes, erklärt, dass.

„In Russland selbst sind Zellen des freien Russlands entstanden. Es gibt bereits eine Legion, die in Russland operiert. Das war unvermeidlich. Wir leiten es nicht. Sie haben Verwandte, sie haben Freunde und es gab ein Feuer des freien Russlands innerhalb Russlands. In verschiedenen Regionen haben die Menschen begonnen, sich zu sammeln“, sagt Arestowytsch.

Russisches Militär inszeniert einen Aufstand

In Melitopol randalierten 70 russische Soldaten und weigerten sich, an den Kampfhandlungen gegen die Ukraine teilzunehmen.

„Wir haben Informationen erhalten, dass am 24.03.2022 70 Soldaten einer Einheit der russischen Besatzungstruppen, die in Melitopol stationiert sind, einen Aufstand inszeniert haben, um Befehle der Führung auszuführen und sich geweigert haben, an Kampfhandlungen gegen die Streitkräfte der Ukraine teilzunehmen“, heißt es in dem Bericht.

