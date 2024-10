Die Army+ App wurde um Online-Kurse erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein neuer Dienst ist in der Army+ App erschienen. Er ermöglicht es den Soldaten, sich online in geprüften Kursen zu militärischen Themen fortzubilden. Dies hat Verteidigungsminister Rustem Umjerow am Donnerstag, den 24. Oktober, auf Facebook angekündigt.

Ihm zufolge wird diese Funktion den ukrainischen Kämpfern helfen, sich auch im Feld wichtiges Wissen anzueignen.

Derzeit sind in der App Kurse zu den Themen Allgemeine Ausbildung, Leben im Feld und Unbemannte Systeme verfügbar.

Jeder Kurs ist in Module mit Lektionen unterteilt, und nach jedem Modul gibt es einen Test, um das Wissen zu überprüfen. Nach Abschluss des Kurses legen die Soldaten eine Prüfung ab, die es ihnen ermöglicht, nicht nur die Informationen zu erhalten, sondern sie auch in der Praxis zu festigen.

Umjerow merkte an, dass das Team bereits an der Entwicklung neuer Kurse arbeitet, darunter Kommunikation auf dem Schlachtfeld und psychologisches Training.

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass jeder Krieger so effektiv wie möglich auf die moderne Kriegsführung vorbereitet ist. Schließlich ist Wissen nicht nur Stärke, sondern auch eine Möglichkeit, Leben zu erhalten und den Feind zu besiegen“, fügte der Minister hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Ukraine am 8. August eine mobile Anwendung Army+ eingeführt wurde, mit der Soldaten elektronische Berichte an Kommandeure senden können. In Kürze wird die Army+ Anwendung um fünf neue Arten von Berichten erweitert.