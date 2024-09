US-Außenministerium macht sich mit Selenskyjs "Siegesplan" vertraut - Miller

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Während ihres jüngsten Besuchs in Kiew haben sich Vertreter des US-Außenministeriums mit den Elementen des ukrainischen Siegesplans vertraut gemacht.

Der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, sagte bei einem Briefing.

„Wir teilen die Einschätzung von Thomas-Greenfield (US-Botschafter bei der UNO – d. Red.). Wie Präsident Selenskyj sagte, freut er sich darauf, diesen Plan in den kommenden Tagen und Wochen dem Präsidenten (Joe Biden) im Detail vorzustellen, und ich denke, wir werden dieses Treffen abwarten, bevor wir weitere Schlussfolgerungen daraus ziehen“, sagte er.

Gleichzeitig lehnte Miller es ab, sich dazu zu äußern, ob es einen Zeitrahmen für die Umsetzung des Siegesplans gibt.

„Ich denke, ich sollte Präsident Selenskyj über die Details sprechen lassen“, sagte der Sprecher des Außenministeriums.

Zuvor hatte die Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, erklärt, die Vereinigten Staaten hätten den Plan von Präsident Selenskyj zur Beendigung des Krieges bereits geprüft und hielten ihn für eine praktikable Option.

Am 8. September kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Absicht an, US-Präsident Joe Biden und den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris den Siegesplan der Ukraine zu präsentieren. am 16. September sagte Selenskyj, dass der Siegesplan zu mehr als 90% fertiggestellt sei.