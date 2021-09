Außenministerium reagiert auf Lukaschenkas Äußerungen über "NATO-Stützpunkte" in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Ukraine hat nicht die Absicht, sich in die Angelegenheiten Weißrusslands einzumischen, und die Äußerungen Alexander Lukaschenkas über die angebliche Einrichtung von Militärstützpunkten in der Ukraine, wo „sie trainieren, um auf Weißrussland einzuwirken“, sind haltlose Unterstellungen. Dies sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleg Nikolenko, in einem Kommentar gegenüber RBC-Ukraine am Montag, den 27. September.

„Wieder einmal wurden wir Zeuge unbegründeter Anschuldigungen Lukaschenkas gegen die Ukraine. Es ist offensichtlich, dass Lukaschenka die Muster der russischen Propagandarhetorik in Bezug auf die Bedrohung durch den Westen und insbesondere die Ukraine bereits vollständig verinnerlicht hat“, sagte er.

Nikolenko merkte an, dass Lukaschenko, indem er von „amerikanischen Geisterbasen und militanten Lagern in der Ukraine“ spricht, Weißrussland gleichzeitig zu einer soliden russischen Militärbasis macht.

„Es ist die Russische Föderation, die die größte Bedrohung für die Ukraine, Belarus und das freundliche belarussische Volk darstellt. Die Souveränität und Unabhängigkeit Weißrusslands zu bewahren und nicht zu einem Anhängsel Russlands zu werden – das ist es, worüber Minsk wirklich nachdenken sollte“, betonte der Sprecher des Außenministeriums.

Außerdem hat sich die Ukraine, wie Nikolenko sagte, nie in die Angelegenheiten von Belarus eingemischt und hat auch nicht vor, sich in diese einzumischen, und sie wird auch keine Bedrohung für die Sicherheit des belarussischen Volkes darstellen.

„Gleichzeitig werden wir weiterhin mit aller Kraft und allen Mitteln unsere Freiheit, Unabhängigkeit und die freie demokratische Entscheidung des ukrainischen Volkes für die europäische und euro-atlantische Integration verteidigen. Wir tun dies nicht gegen irgendjemanden, sondern einzig und allein, weil wir die Zukunft der Ukraine in der vereinigten Familie der freien europäischen Nationen sehen“, sagte Mykolenko und fügte hinzu, dass diese Zukunft auch im Interesse von Belarus liegt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Lukaschenko heute sagte, dass „NATO-Truppen in die Ukraine geschleppt werden“, was „eine neue Front“ für Belarus eröffne.

Zuvor hatte das Außenministerium auf die Behauptungen des Kremls zur NATO reagiert und erklärt, Putins „rote Linien“ beschränkten sich auf russisches Territorium.