Aufgrund von Angriffen auf die Region Sumy sind mehrere Züge verspätet und werden umgeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wegen feindlicher Angriffe auf die Region Sumy werden einige Züge verspätet und umgeleitet.

Quelle: Ukrsalisnyzja, Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy Dmytro Zhyvytskyi im Telegramm

Details: Wegen Schäden an der Infrastruktur und Sperrung der Strecke Woroschba – Bilopillya:

Der Zug Nr. 45 Charkiw – Uschhorod wird über Poltawa und Hrebinka umgeleitet.

Der Zug Nr. 259 Sumy – Iwano-Frankiwsk fährt von Sumy über Poltawa und Hrebinka und bringt alle Fahrgäste mit Fahrkarten für die Züge Nr. 45 und Nr. 259 nach Kiew mit der Möglichkeit, dort in andere Züge in Richtung Westen umzusteigen.

Der Zug Nr. 780 Kiew – Sumy fährt zum Bahnhof Vorozhba. in Vorozhba warten Busse auf 151 Fahrgäste mit Fahrkarten für den Bahnhof Sumy.

Der Zug Nr. 780 fährt um ca. 21:00 Uhr vom Bahnhof Vorozhba nach Kiew (Ankunft in Kiew um ca. 01:00 Uhr) und hält in den Bahnhöfen Putivl, Konotop, Bakhmach, Nizhyn und Darnytsia, um Fahrgäste mit Fahrkarten für die Züge Nr. 45 und Nr. 259 aufzunehmen.

Voraussichtliche Ankunftszeit am Bahnhof Kiew-Pas des Zuges Nr. 259 ist 06:00 am 07.11.2022 (+5 Stunden), Zug Nr. 45 – 02:00 am 07.11.2022 (+3 Stunden).

Gleichzeitig werden alle Passagiere, die während der Ausgangssperre ankommen, kostenlos in Warteräumen mit hohem Komfort untergebracht.

Weitere Details: Der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, sagte, dass aufgrund des russischen Beschusses am Sonntag die Eisenbahninfrastruktur zwischen Sumy und Konotop beschädigt wurde.

„Alle, die in Zügen innerhalb der Region Sumy unterwegs sind oder planen, in naher Zukunft zu reisen, sollten die Meldungen beachten. Evakuierung und Transport werden organisiert,“ fügte er hinzu.

VIDEO DES TAGES.