Aufruhr beim Parken: Anwohner in Kiew protestieren gegen Parkgebühren am Straßenrand

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Behörden der Hauptstadt haben beschlossen, den Autofahrern gegenüber nicht zimperlich zu sein und verlangen bereits eine Gebühr für das Parken in der Nähe des Hauses. Nachdem „Vesti“ über diese Idee geschrieben hatte und ein riesiger Skandal entstand, ruderte das Büro des Bürgermeisters zurück und erklärte, man werde keine Gebühren für das Parken in Höfen erheben. Doch innerhalb von zwei Monaten begannen sie, Gebühren für das Parken an den Straßen zu erheben. Allerdings parken dort die meisten Bewohner von Neubausiedlungen, in denen es nicht genügend Stellplätze für Autos gibt.

„Sehr teuer bezahlt“

Die Bewohner von Poznyaky erklären offen: Sie werden die Parkkontrolleure verprügeln. In Poznyaky, entlang der Straßen Urlovska, Anna Akhmatova, Olena Pchilka, Dragomanova, Sribnokilska, Hrygorenko usw. werden jetzt Parkgebühren verlangt. Das Parken kostet von 08:00 bis 22:00 Uhr 5 UAH pro Stunde bzw. 70 UAH pro Tag. Bei Nichtzahlung wird eine Strafe verhängt: beim ersten Mal 100 UAH, bei wiederholtem Verstoß 680 UAH.

„Sie warten darauf, dass die Kiewer Einwohner anfangen, Abschleppwagen anzuzünden und Parkkontrolleure zu verprügeln. Schließlich können wir nirgendwo parken, und das Bezahlen ist für uns sehr teuer“, kommentierte ein Anwohner, Denys, die Situation in den sozialen Medien.

Es hat sich herausgestellt, dass Einheimische, die keine Möglichkeit haben, ihr Auto zu parken, für den Tag woanders parken müssen, wenn sie nicht oder erst später abreisen. Andernfalls werden Sie zahlen müssen.

Ähnlich ist die Situation im Bezirk Obolonsky. Wie „Vesti“ von den Lesern erfahren hat, gibt es in der Timoschenko-Straße in der Nähe der Metrostation „Minskaja“, wo die Leute immer kostenlos geparkt und ihr Auto stehen gelassen haben, um mit der Metro ins Zentrum zu fahren, jetzt eine Verkehrskontrolle, die besagt, dass es unmöglich ist, dort zu parken, und dass man zu einem kostenpflichtigen Parkplatz gehen muss. Und den Bewohnern des Bezirks Swjatoschinskij, die in der Nähe der U-Bahn-Station „Akademgorodok“ wohnen, wurde von den KSCA-Vertretern gesagt: „Gewöhnen Sie sich daran. Es wird bald keine kostenlosen Parkplätze mehr geben. Sie haben ein Auto gekauft, also sollten Sie sich überlegen, wo Sie parken wollen“.

Die erste Zone umfasst das Zentrum von Kiew, einen Teil des Gebiets um Karavaevi Dachy und Radiorynok sowie einen Teil des Gebiets um den Demiivska-Platz. Das Parken kostet 35 UAH pro Stunde.

pro Stunde. Die zweite Zone umfasst Gebiete um das historische Zentrum, Gebiete entlang der Hauptverkehrsadern im Stadtzentrum und in der Nähe von Geschäftszentren sowie Syrets, einen Teil von Holosiyivka, Gidropark, Demiyivka und das Geschäftszentrum am linken Ufer. „Inseln“ der zweiten Zone wurden auch innerhalb der dritten Zone geschaffen – in der Nähe der Märkte Troeshchyna, Lesnoy („Yunost“), des Automarkts, der Metrostation Lesnaya und des Pirogovo-Museums. Das Parken in der zweiten Zone kostet 25 UAH pro Stunde.

pro Stunde. Die dritte Zone – Schlafgebiete in der Stadt, 5 UAH /h.

Erweitertes Gebiet

Wie „Vesti“ bereits berichtete, hat die Website Kyivtransparkservis im Juli eine Hauptstadtkarte veröffentlicht, auf der die Orte verzeichnet sind, an denen Sie Ihr Auto von 08:00 bis 22:00 Uhr nicht kostenlos parken können, auch wenn es sich in der Nähe Ihres Eingangs befindet. Und seit dem 1. Juli dieses Jahres gelten die von der Kiewer Staatsverwaltung festgelegten Preise für das Parken.

Der Clou ist, dass gerade diese dritte Zone stark erweitert wurde. Und dort, wo es überhaupt keine städtischen Parkplätze gab, tauchten sie plötzlich auf. Die Behörden selbst versichern: Parken Sie umsonst, aber nur dort, wo es möglich ist.

„Kiewer Bürger können überall dort kostenlos parken, wo es die Verkehrsregeln erlauben. Wenn es Parkmarkierungen und entsprechende Schilder gibt, wird das Parken nach den Tarifen einer der drei Zonen berechnet“, antwortete Dmitry Rakhmatullin, stellvertretender Direktor der Abteilung für Verkehrsinfrastruktur – Leiter der Abteilung (Parkinspektion) der Kiewer Stadtverwaltung, auf eine Anfrage von Vesti.

Bisher habe die Stadt keine Pläne, von den Anwohnern Gelder für das Parken im Innenhof zu erhalten, sagte er.

„In diesem Fall (in der Poznyakov-Straße – Anm. d. Red.) geht es nur um das Parken entlang der Straßen, wo es Markierungen und ein Hinweisschild zum Parken gibt“, sagte Rachmatullin gegenüber Vesti und versicherte, dass die genannten Adressen bereits vor der Änderung der Tarife mit Schildern für gebührenpflichtiges Parken ausgestattet waren.

„Die Proteste werden nicht aufhören“.

Oleg Popenko, Vorsitzender des Verbraucherverbands der öffentlichen Versorgungsbetriebe, ist überzeugt, dass die Behörden bald damit beginnen werden, an allen Punkten Gebühren zu erheben, und dass kein noch so großer Protest sie daran hindern wird.

„Ich habe ausgerechnet, wie viel die Behörden theoretisch von den Autobesitzern pro Jahr einnehmen könnten. Und das sind etwa 12 Milliarden pro Jahr! Das ist eine Menge Geld. Für diesen Betrag werden sie vor nichts zurückschrecken“, so Popenko gegenüber Vesti.

Dies gilt umso mehr, als die meisten Viertel in kommunalem Besitz sind und die Behörden daher freie Hand haben.

„Natürlich werden die Menschen protestieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie in Massen protestieren werden, da niemand gegen die Tarife der Raumfahrtunternehmen protestiert hat“, sagte Popenko gegenüber Vesti.

Gleichzeitig hält Dmytro Bespalov, Direktor des Unternehmens A+S Ukraine und Verkehrsexperte, eine solche Entscheidung der Behörden für gerechtfertigt.

„Auch ich war zunächst empört, aber dann habe ich die Hintergründe der Angelegenheit erfahren. Alles begann im Stadtzentrum, wo aufgrund der vielen Autos kein Platz für Krankenwagen und Versorgungsunternehmen ist. Aber es ist nicht nur das. Die Bewohner von Häusern im Zentrum wollen keine Eigentumswohnungen bilden und das an das Haus angrenzende Gelände nicht in Besitz nehmen. Und das bedeutet, dass alle Kosten für die Instandhaltung des Gebiets in der Nähe des Hauses, für die gleiche Erneuerung des Asphalts, von der Stadt getragen werden. Und warum wollen sie dies nicht tun? Denn sie müssen Grundsteuer zahlen. Die Behörden haben beschlossen, sich um das Zentrum zu kümmern, und die umliegenden Gemeinden sind automatisch betroffen“, so Bespalov gegenüber Vesti.