Der Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte Jurij Ihnat versichert, dass der Prozess der Ausbildung ukrainischer Piloten auf F-16-Kampfjets „an Schwung gewonnen“ und sich viel bewegt hat.

„Es werden viele Fragen gestellt, wo, in welchem Land, wie viele Piloten und wie viele Flugzeuge wir bekommen. Leider können wir diese Fragen im Moment nicht so detailliert beantworten. Nicht jeder Staat möchte den Prozess, der auf seinem Territorium stattfindet, besonders detailliert beschreiben. Ich kann Ihnen nur versichern, dass der Prozess in der Tat sehr ernsthaft vorangekommen ist. Er ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber er hat an Dynamik gewonnen. Die Piloten lernen und werden ausgebildet“, erklärte Ihnat.

Der Sprecher behauptet, dass die Führer der Länder, in denen die ukrainischen Piloten lernen, weiter berichten werden. Aber er fügte hinzu, dass die Geographie der Länder, die sich der Luftfahrtkoalition anschließen, zunimmt.