Ausländer dürfen jetzt in der Nationalgarde dienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret über den Dienst von Bürgern anderer Staaten und Staatenlosen in der Nationalgarde unterzeichnet. Dies wird am Mittwoch, den 22. Februar, auf der Website des Präsidenten der Ukraine berichtet.

Das Dokument besagt, dass Ausländer, die die Voraussetzungen für den Militärdienst erfüllen, freiwillig in die Reihen der Nationalgarde der Ukraine eintreten können.

„Ausländer, die sich legal auf dem Territorium der Ukraine aufhalten, nicht vorbestraft sind und die Anforderungen für den Militärdienst erfüllen, die durch das Gesetz der Ukraine „Über die Wehrpflicht und den Militärdienst“ festgelegt sind, können freiwillig (unter Vertrag) in den Militärdienst der Nationalgarde der Ukraine (im Folgenden – Militärdienst) aufgenommen werden“, heißt es auf der Website des Präsidenten.

Um in die Reihen der Nationalgarde aufgenommen zu werden, müssen sich Ausländer an das territoriale Zentrum für Personal und soziale Unterstützung an ihrem Wohnort oder direkt an die Militäreinheit wenden, in der sie den Militärdienst unter Vertrag leisten wollen.

„Die territorialen Zentren für Personal und soziale Unterstützung, bei denen sich Ausländer gemeldet haben, die den Wunsch geäußert haben, vertraglichen Militärdienst in der Nationalgarde der Ukraine zu leisten, leiten diese Personen an die entsprechenden Militäreinheiten der Nationalgarde der Ukraine weiter“, heißt es in dem Präsidialdekret.

Ein Ausländer kann sich in Papier- oder elektronischer Form für den Dienst bewerben.