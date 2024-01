Autogas ist in den Tankstellennetzen billiger geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Woche vom 12. bis 19. Januar sank der durchschnittliche Verkaufspreis für Autogas um 68 Kopeken auf 27,9 Hrywnja/Liter. Dies berichtet epkogr unter Bezugnahme auf die Daten der Preisüberwachung der Marktberatungsgruppe A-95.

Es wird festgestellt, dass der Preis für Autogas an den Tankstellen des Marshal-Netzes am stärksten – um 1,32 Hrywnja – auf 27,28 Hrywnja/Liter gefallen ist. Am wenigsten – um 20 Kopeken – an den VST-Tankstellen, auf 27,7 Hrywnja/Liter.

An den Tankstellen von WOG und OKKO sank der Preis für Autogas um 83 Kopeken – auf durchschnittlich 29,16 Hrywnja/Liter.

An den Tankstellen Ukrnafta und UPG sank der Preis um 50 bzw. 60 Kopeken auf 26,9 Hrywnja/Liter bzw. 28,03 Hrywnja/Liter. Autogas im U.GO-Netz sank um 56 Kopeken auf Hrywnja 28,22/Liter.

In den Netzen von KLO, Shell, Avias, Rodnik und anderen sanken die Autogaspreise um 0,3-1,1 Hrywnja/Liter.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der durchschnittliche Verkaufspreis für Autogas in den großen Tankstellennetzen am 9. und 10. Januar um 16 Kopeken auf Hrywnja 28,82/Liter gesunken ist.