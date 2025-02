Ein Autoschmuggelkanal unter dem Deckmantel der Hilfe für das Militär wurde in der Ukraine stillgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Wolhynien hat einen Plan aufgedeckt, Autos unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe für den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte zu schmuggeln, berichtet der Pressedienst des BES. Die Ermittlungen ergaben, dass Bewohner der Regionen Wolhynien und Riwne in den Autoschmuggel verwickelt waren. Die Männer kauften Autos in europäischen Ländern. Beim Überschreiten der Zollgrenze deklarierten sie die Autos als humanitäre Hilfe, indem sie die Angaben einer Wohltätigkeitsorganisation verwendeten. Auf diese Weise zahlten sie keine Zölle und Steuern für die Einfuhr von Autos. Es wird festgestellt, dass die Angeklagten seit Anfang 2024 mehr als 20 Fahrzeuge illegal eingeführt haben. Später wurden die Autos über soziale Medien verkauft. Bei genehmigten Durchsuchungen beschlagnahmten die BES-Detektive 8 Autos, die auf Wohltätigkeitsorganisationen zugelassen waren. Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ermittler des Bureau of Economic Security wiederholt die illegale Einfuhr von Autos unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe aufgedeckt haben.