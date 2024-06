Der Bürgermeister und Mitarbeiter von Kupjansk ist nach einem Attentat gestorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gennadiy Matsegora starb, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen, in einem Krankenhaus in der russischen Hauptstadt.

Der Bürgermeister und Mitarbeiter der Stadt Kupjansk im Gebiet Charkiw, Gennadi Matsegora, ist nach einem Attentat gestorben. Dies meldete seine Mutter Ljudmila Matsegora am Dienstag, den 11. Juni, in einem der sozialen Netzwerke.

In ihrer Nachricht nannte die Frau Gennady Matsegora „einen geliebten Sohn, Ehemann und Vater“ und gab als Todesdatum den 10. Mai 2024 an.

Russische Telegramkanäle schreiben, dass Gennady Matsegora in einem der Krankenhäuser in Moskau gestorben ist, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Hauptdirektion des Geheimdienstes am 8. Juni einen Mordanschlag auf Gennady Matsegora in der russischen Stadt Stary Oskol in der Region Belgorod gemeldet hat, ohne Einzelheiten zu nennen. Russische Telegrame schrieben, dass Matsegora in der Nähe seines Wohnhauses erschossen wurde.

Gennadi Matsegora war Bürgermeister von Kupjansk und gehörte der verbotenen Partei Oppositionsplattform – Für das Leben an. am 27. Februar 2022 wurde bekannt, dass er die Stadt an die russischen Truppen übergeben hatte. Im April desselben Jahres verließen Matsegora und seine Familie das russische Staatsgebiet.