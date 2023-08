Das Büro des Präsidenten bezeichnete den angegriffenen Hafen als "Shaheddin"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum Mittwoch haben russische Drohnen das Gebiet des staatlichen Unternehmens Reniya Sea Trade Port in der Region Odessa angegriffen. Dies berichtete der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak am 16. August im Telegram.

„Das Territorium des DP Reniysk ICC. Infolge des Treffers der russischen Drohne in zwei Metalllagerhallen vom Typ Hangar wurden zwei Traktoren in Brand gesetzt und in einer nahe gelegenen Lagerhalle auf einer Fläche von 10 Quadratmetern ein Brand von Mehl entdeckt“, schrieb er.

Laut Jermak gab es bei dem Angriff weder Tote noch Verletzte.

„Die Terroristen kämpfen weiterhin mit Lebensmitteln“, fügte Jermak hinzu.

Die Generalstaatsanwaltschaft wiederum teilt mit, dass der Aufzug, Lagerhäuser, Getreidespeicher, Verwaltungsbüros und landwirtschaftliche Maschinen beschädigt und zerstört wurden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.