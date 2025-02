Büroräume und Cafés: ARMA findet Vermögenswerte von Geschäftsleuten, die in die Fälschung von Medikamenten verwickelt sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationale Agentur für die Einziehung und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) hat die Vermögenswerte von Personen gefunden, die in die Organisation der illegalen Herstellung und des Verkaufs von gefälschten Arzneimitteln in der Ukraine verwickelt sind, so die Leiterin der ARMA, Olena Duma. Es wird festgestellt, dass eine Gruppe von Kiewern über kontrollierte juristische Personen die Herstellung und den illegalen Handel von Arzneimitteln organisiert hat, die psychotrope Substanzen enthalten, die als Betäubungsmittel eingestuft sind.

Die ARMA fand eine Reihe von Vermögenswerten, darunter: 21 Nicht-Wohnimmobilien, darunter Büros, Cafés und Parkplätze in Kiew 26 Wohnimmobilien in der Hauptstadt 16 Grundstücke in den Regionen Transkarpaten, Donezk und Iwano-Frankiwsk Ein Luxusauto und ein Flugzeug Aktien in genehmigtem Kapital Die Daten wurden an die Nationale Polizei weitergeleitet, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Beschlagnahmung der identifizierten Vermögenswerte. Zur Erinnerung: Die Polizei leitete eine Untersuchung gegen die Ukraine Development and Consulting Group LLC ein, die versuchte, ein