Bees Airline verlagert alle Flugzeuge aus der Ukraine

Die Fluggesellschaft Bees Airline verlegt ihre Flugzeuge auf Wunsch des Leasinggebers ins Ausland, da die Gefahr einer militärischen Invasion Russlands besteht. Dies teilte der Pressedienst der Fluggesellschaft am Dienstag, 15. Februar, mit.

Die Leasinggesellschaften fordern, dass alle Flugzeuge außerhalb der Ukraine verlegt werden, obwohl die Versicherungspolicen weiterlaufen, Haushaltsmittel für die Flugsicherheit bereitgestellt werden und die staatliche Luftfahrtbehörde kein Verbot ausgesprochen hat.

„Am 14. Februar mussten wir ein Flugzeug nach Montpellier (Frankreich) verlegen, und heute oder morgen müssen wir die übrigen Flugzeuge verlegen“, hieß es.

Nach Ansicht des Vermieters sind die Forderungen vorübergehend und erzwungen. Die Flugzeuge werden nach „Deeskalation der militärischen Risikosituation“ zurückgegeben.

In der Zwischenzeit bietet Bees Airline weiterhin Flüge von den internationalen Flughäfen Kiew, Boryspil, Lwiw und Odessa an. Aufgrund höherer Gewalt kann es jedoch zu Verspätungen und Flugplanänderungen kommen, so das Unternehmen.

Sollten die Flugplanänderungen dem Fluggast nicht zusagen, ist die Fluggesellschaft bereit, eine Änderung des Abflugdatums ohne zusätzliche Gebühren anzubieten.