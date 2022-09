Im befreiten Kozachya Lopan wurde ein Massengrab entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bewohner des befreiten Kozachya Lopan in der Region Charkiw haben den Ordnungskräften den Ort gezeigt, an dem die russischen Angreifer ihre Opfer begraben haben. Dies berichtete der Leiter der Nationalen Polizei der Ukraine, Igor Klimenko, am Freitag, den 23. September, auf Facebook.

„Einheimische zeigten ein Massengrab, in dem die Eindringlinge ihre Toten begruben. Spezialisierte Untersuchungsteams werden in naher Zukunft dort eintreffen, um Ermittlungen durchzuführen“, sagte er.

Ihm zufolge wurde auch berichtet, dass einige Gefangene von russischen Kriegsverbrechern weggebracht wurden, um keine Spuren ihrer Verbrechen zu hinterlassen.

Er fügte hinzu, dass die Invasoren im Polizeigebäude in Kasatschja Lopan eine Folterkammer eingerichtet haben…