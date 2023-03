Die Behörden haben vor einer erhöhten Minengefahr im Schwarzen Meer gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund des stürmischen Wetters ist die Minengefahr im Schwarzen Meer gestiegen. Die Stadtverwaltung von Odessa warnte am Sonntagmorgen, 12. März, davor.

„Der Wind ist nordwestlich, 9-14 m/s, Böen von 15-18 m/s am Morgen… Der Sturm erhöht die Minengefahr im Schwarzen Meer“, heißt es in dem Bericht.

Bei solchen Wetterbedingungen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Seeminen von den Ankern geweht und an die Küste genagelt werden, was zu Explosionen führen kann. Die Minen können auch an der Küste entlang treiben.

In dem Badeort Koblevo wurde während eines Sturms eine Seemine an Land gespült. Sie explodierte an der Küste. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Explosionsgefahr: Es wird drei Generationen dauern, das Land zu räumen.