Beim Rückzug aus der Region Cherson können die Angreifer Wohngebiete in die Luft jagen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russische Armee kann beim Rückzug aus dem linken Ufer der Region Cherson auf die Sprengung von Wohngebieten zurückgreifen, um das von ihr besetzte Gebiet in verbrannte Erde zu verwandeln. Brigadegeneral Olexij Gromov, stellvertretender Leiter der Operativen Hauptabteilung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte, sagte dies bei einem Briefing am 27. Oktober.

„Angesichts des Mangels an Menschlichkeit und Respekt für internationale Konventionen in der so genannten ‚Zweiten-Welt-Armee‘ sowie der pathologischen Lügen aller Kreml-Politiker und Propagandisten kann der Feind ‚schwierige Entscheidungen‘ treffen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Feind während des Rückzugs nicht nur Massenevakuierungen durchführt, sondern auch eine Reihe von Terroranschlägen verübt, bei denen Wohngebiete bombardiert werden, die vorübergehend besetzten Gebiete in verbrannte Erde verwandelt werden und die Infrastruktur der an die Ukraine zurückgegebenen Gebiete schwer beschädigt wird“, sagte er.

Gromow zufolge ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die Angreifer Explosionen im Kernkraftwerk Saporischschja organisieren, um es dauerhaft außer Betrieb zu setzen und eine lokale, von Menschen verursachte Katastrophe zu provozieren und der Ukraine die Schuld dafür zu geben…

Er wies auch darauf hin, dass die Russen in dieser Woche keine militärischen Ziele hatten, die sie mit Marschflugkörpern treffen konnten. Alle Bemühungen beschränkten sich auf die Zerstörung der Infrastruktur…