Beim russischen Beschuss des Bezirks Kupjansk wurden eine Person getötet und vier weitere verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 19. Februar griff die russische Armee die Stadt Kupjansk sowie die Dörfer Kupjansk-Vuzlovyi und Vilkhuvatka in der Region Charkiw an. Dabei wurden eine Person getötet und vier weitere verletzt.

Quelle: Regionale Staatsanwaltschaft Charkiw

Wörtlich: „Den Ermittlungen zufolge haben die russischen Streitkräfte am 19. Februar gegen 15:30 Uhr einen gelenkten Luftangriff auf ein privates Wohngebiet in Kupjansk durchgeführt. Rettungskräfte bargen die Leiche eines 59-jährigen Mannes aus den Trümmern des Hauses. Mehr als 10 Privathaushalte und Nebengebäude wurden in der Stadt beschädigt.“

Lesen Sie mehr: In Vilkhuvatka, Bezirk Kupjansk, griffen Russen gegen 13:25 Uhr ein Privathaus mit einer FPV-Drohne an. Zwei Männer im Alter von 65 und 55 Jahren wurden verletzt. Privathaushalte wurden beschädigt.

Außerdem geriet in dem Dorf Kupjansk-Vuzlovyi ein Haus infolge feindlichen Beschusses in Brand. Zwei Zivilisten wurden verletzt. Beide Opfer wurden in einem ernsten Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.