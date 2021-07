Er bekam eine Chance: "Diener des Volkes" kommentierte den Yurchenko-Skandal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Abgeordnete Oleksandr Jurtschenko hat die Möglichkeit, zurückzutreten, sagte der Vorsitzende der Partei „Volksdiener“, Oleksandr Kornijenko, am Freitag, den 9. Juli. Wir werden Sie daran erinnern, dass Yurchenko in einen weiteren Skandal geriet, als er einen Autounfall mit einem Showdown in Lviv arrangierte. Wie sich herausstellte, stand der Abgeordnete zu diesem Zeitpunkt unter Drogeneinfluss. Dementsprechend fordert Korniyenko nun den Abgeordneten Yurchenko, den seine Partei ins Parlament gebracht hat, auf, sein Mandat niederzulegen.

„Es ist offensichtlich, dass Jurtschenko seine ethischen Gründe für die Abgeordnetentätigkeit in der Werchowna Rada verloren hat. Nach der Verfassung ist eine vorzeitige Beendigung der Befugnisse eines Volksvertreters nach der Verkündung des Schuldspruches möglich. Aber solange es keine Verurteilung gibt, fordere ich Yurchenko auf, sein Parlamentsmandat freiwillig niederzulegen. Ich habe ihm letztes Jahr nach dem Bestechungsskandal vorgeschlagen, es zu tun, aber er hat nicht darauf gehört. Jetzt hat er also einen weiteren Grund, dies zu tun“, sagte Korniyenko.

Korniyenko erinnerte auch daran, dass vor fast einem Jahr, Yurchenko war bereits in einem Strafverfahren wegen Bestechung beteiligt. „Am 14. September 2020 wurde er aus der Diener des Volkes Fraktion ausgeschlossen, aber die Strafverfolgungsbehörden haben ihn nie zur Rechenschaft gezogen“, sagte der Diener des Volkes Führer.

Inzwischen bestätigten polizeiliche Tests, dass Yurchenko bei einem Verkehrsunfall in Lviv Drogen konsumiert hatte.