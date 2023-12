Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Mobilfunkbetreiber Kyivstar hat neue Kommunikationsprobleme beseitigt, die am Mittwoch, den 20. Dezember, am Morgen in einigen westlichen und südlichen Regionen aufgetreten sind. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Im Moment funktionieren die Dienste im üblichen Modus. Wir informieren Sie auch darüber, dass der LTE-Dienst in der Ukraine und im internationalen Roaming ohne Geschwindigkeitsbegrenzung funktioniert. Das Kyivstar-Netz hat die Stabilisierung nach dem größten Hackerangriff abgeschlossen“, heißt es in der Mitteilung.

Kyivstar verspricht, in Kürze über die Auszahlung von Boni und Entschädigungen an Abonnenten zu berichten, die aufgrund des Hackerangriffs keine Kommunikationsdienste nutzen konnten.

Heute Morgen meldete Kyivstar Probleme mit der Sprachkommunikation und dem Betrieb der mobilen Anwendungen in einer Reihe von Städten im Westen und Süden der Ukraine. Insbesondere beschwerten sich Nutzer über die Qualität der Kommunikation in den Regionen Lwiw, Riwne, Mykolajiw, Kirowohrad und Sumy.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Kyivstar am 12. Dezember einen großflächigen Ausfall seines Netzes gemeldet hat. In einigen Regionen funktionierte neben der mobilen Kommunikation auch das kabelgebundene Internet nicht. Später bestätigte das Unternehmen die Informationen über den Cyberangriff.