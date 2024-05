Angriff auf die Region Kiew: 14 Privathäuser beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ordnungskräfte haben die Angaben der regionalen Militärverwaltung von Kiew über zwei bei dem Angriff verletzte Personen bestätigt.

In der Region Kiew wurden bei einem nächtlichen Angriff 14 Privathäuser zerstört und beschädigt. Dies teilte die Nationale Polizei am 8. Mai mit.

Die Ordnungskräfte bestätigten auch die Angaben der regionalen Militärverwaltung von Kiew über zwei Opfer des Angriffs.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen in der Nacht des 8. Mai Stromerzeugungs- und -übertragungsanlagen in sechs Regionen der Ukraine angegriffen haben – in den Regionen Poltawa, Kirowohrad, Saporischschja, Lwiw, Iwano-Frankiwsk und Winnyzja.

In der Region Kirowohrad wurden Häuser durch den Beschuss beschädigt und ein 8-jähriges Kind wurde verletzt.

Die Russen griffen auch die zivile Eisenbahninfrastruktur in Cherson an. Infolge der feindlichen Angriffe wurden die Gleise und der Bahnhof der Stadt beschädigt.