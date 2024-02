Es ist bekannt geworden, wo die Russen in Mykolajiw zugeschlagen haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 8. Februar 2024 griffen die Russen Mykolajiw mit Drohnen an. Lokale Medien berichteten über Explosionen auf dem Gebiet der Stadt.

Der Bürgermeister von Mykolajiw Alexander Sjenkewytsch stellte fest, dass „es im privaten Sektor brennt“.

„Die Dienste arbeiten daran. Wir stehen in Kontakt mit dem Militär, wir wissen, wo es Ankünfte gibt. Über die Folgen – am Morgen!“, berichtete er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, schrieb seinerseits, dass die Angreifer den Pool getroffen haben.

„Was der Pool mit den Terroristen zu tun hat, ist unklar“, bemerkte er.

Weitere Einzelheiten nannte Kim nicht.

Zuvor wurde bekannt, dass in Odessa infolge eines feindlichen Angriffs mit Kamikaze-Drohnen vom Typ „Shahed“ in dieser Nacht Schäden an der zivilen Infrastruktur verzeichnet wurden.

In Mykolajiw waren während eines Luftalarms aufgrund eines russischen Drohnenangriffs Explosionen zu hören.

Erinnern Sie sich, Russland hat die Ukraine massiv mit Raketen angegriffen und zuvor „Shaheds“ losgelassen. Auch Kiew wurde angegriffen.