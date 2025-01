Ein Mann ist an der Grenze zu Rumänien fast erfroren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Bewohner der Region Kirowohrad war so erfroren und erschöpft, dass er nicht einmal mehr sprechen konnte.

In Zakarapattya in den Bergen fanden und retteten Grenzschützer einen erfrorenen Mann, der versucht hatte, die Grenze illegal zu überschreiten und nach Rumänien zu gelangen. Dies berichtete der Pressedienst des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine am Freitag, den 24. Januar.

„Ein 24-jähriger Einwohner der Region Kirowohrad hatte die Absicht, illegal nach Rumänien zu gelangen. Für die Verwirklichung seines Plans wählte er einen hochgebirgigen Abschnitt der Grenze, konnte aber den vorgesehenen Weg nicht überwinden“, so die Beamten.

Die Suche, die durch eine hohe Schneedecke und schlechte Sicht erschwert wurde, dauerte mehr als sieben Stunden. Der Täter wurde 10 Meter vor der Grenze gefunden.

Der Mann war so durchgefroren und erschöpft, dass er nicht einmal sprechen konnte. Grenzbeamte und Retter zogen ihm warme, trockene Kleidung an, gaben ihm heißen Tee und übergaben ihn den Sanitätern, die bei dem Mann eine allgemeine Unterkühlung und Dehydrierung diagnostizierten. Er befindet sich derzeit auf der Intensivstation.