Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vertreter von Coral, das als einer der Hauptakteure der russischen Schattenflotte gilt, sind in Washington gesichtet worden. Sie versuchen, ein Treffen mit der neuen Präsidialverwaltung zu organisieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Gründers des Ukrainischen Instituts für die Zukunft, Anatolij Amelin.

„Angeblich geht es um Akhmed Kerimov, den Finanzchef von Coral. Er soll am 23. Januar 2025 in Washington eingetroffen sein, um sich für die Fortsetzung der nicht genehmigten (!) Nutzung von 2Rivers/Coral und die Finanzierung des Krieges in der Ukraine einzusetzen“, so Amelin.

In dieser Situation könnte seiner Meinung nach die Lobbying-Firma Qorvis eine wichtige Rolle spielen. Es gibt jedoch keine offizielle Bestätigung für seine Teilnahme an den Verhandlungen.

„Worauf können sie sich mit der neuen Regierung einigen? Und werden sie dazu in der Lage sein? Warum ignoriert die Ukraine den größten Händler von Rosneft immer noch?“ – fügt der Experte hinzu.