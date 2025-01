Selenskyj reagierte auf einen nächtlichen Drohnenangriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Häuser in Browary und in Hlevakha wurden beschädigt. Die Zahl der Todesopfer stieg auf drei Personen. Die Rettungsaktion ist abgeschlossen.

Das Aggressorland Russland wäre nicht in der Lage zu kämpfen, wenn die Fähigkeit der russischen Komplizen, diesem Terror zu helfen, wirklich begrenzt wäre. Dies schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag, den 24. Januar, auf Facebook als Reaktion auf den nächtlichen russischen Drohnenangriff auf die Region Kiew.

„Die ganze Nacht über wurden in Kyjiwshchyna die Rettungsarbeiten nach dem Angriff von „shahedami“ fortgesetzt. Häuser in Browary und Glevakha wurden beschädigt. Leider wurden drei Menschen getötet. Mein Beileid an die Familien und Freunde. Es gibt Verletzte, sie erhalten die notwendige Hilfe. Erst um 9 Uhr morgens war die Rettungsaktion abgeschlossen“, sagte das Staatsoberhaupt.

Selenskyj dankte den Rettern, Sanitätern, Polizisten und allen, die helfen, Menschen zu retten.

„Ich danke auch jedem Führer, jedem Land, das Druck auf Russland ausgeübt hat, damit dieser unprovozierte und terroristische Krieg beendet wird. Insbesondere muss jedes Bauteil für die Produktion von Schahedin und sanktionsbewehrten Raketen zur Rechenschaft gezogen werden. Russland wäre gar nicht in der Lage zu kämpfen, wenn die Fähigkeit der russischen Komplizen, diesen Terror und Angriff an der Front zu unterstützen, wirklich eingeschränkt wäre“, fasste Selenskyj zusammen.