Bellingcat wird eine eigene Untersuchung der Vergiftung von Budanows Frau durchführen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ermittlerteam von Bellingcat wird eine eigene Untersuchung des Giftanschlags auf die Ehefrau des Leiters der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, Kyrylo Budanow, durchführen – Marianna. Dies kündigte der Bellingcat-Ermittler Hristo Grozev in einem Kommentar gegenüber Radio.Svoboda am Mittwoch, den 29. November an.

Bellingcat wird die Untersuchung zusammen mit dem Team von The Insider durchführen, einer in Lettland registrierten Online-Publikation, die auf investigativen Journalismus spezialisiert ist.

„Ich und das Team von The Insider führen derzeit unsere eigenen Ermittlungen durch, aber es gibt noch keine formelle Kommunikation mit der Hauptdirektion des Geheimdienstes“, sagte Grozev.

Ukrajinska Prawda stellt fest, dass weder das staatliche Ermittlungsbüro, noch die Nationale Polizei, noch der Sicherheitsdienst der Ukraine ein Strafverfahren im Zusammenhang mit dem oben genannten Giftanschlag eingeleitet haben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass mehrere ukrainische Publikationen ihre Quellen mit der Aussage zitiert haben, dass die Ehefrau des Chefs der Hauptdirektion des Geheimdienstes, Kyrylo Budanow, mit Schwermetallen vergiftet worden sei.

Außerdem sagte ein Vertreter der Hauptdirektion des Geheimdienstes, Andrij Jussow, dass die Frau von Kiryl Budanow, Marianna, tatsächlich vergiftet worden sei.