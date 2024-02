In Berdjansk ist ein Auto explodiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im vorübergehend besetzten Berdjansk, Region Saporischschja, gab es am Morgen des 22. Februar eine Explosion. Das Auto explodierte, berichtete die Leiterin der Militärverwaltung der Stadt Berdjansk, Victoria Galitsyna, im Telegram.

„Gegen 6:50 Uhr gab es in Berdjansk eine Explosion, die die Einwohner von Berdjansk in den meisten Vierteln der Stadt hörten. Nach den geklärten Informationen explodierte das Auto in der Nähe der BRSM-Tankstelle an der Abzweigung zum 8. März. Die Angreifer haben diesen Bereich abgesperrt, der Autoverkehr ist blockiert“, schrieb sie.

Galitsyna rief die Berdianer zur Wachsamkeit auf, da in diesem Gebiet mit Autodurchsuchungen zu rechnen ist.

In lokalen sozialen Netzwerken schreiben, dass nach den Eindringlingen, als ob der Sprengstoff aus dem Hubschrauber auf die Tankstelle BRSM fiel.

„Wo getroffen – es ist nicht klar: wer sagt das auf dem Schild, wer sagt das im Auto. Aber die Eindringlinge sind sehr wütend. Sie beschweren sich, dass ihnen am 23. Februar ein Gruß geschickt wurde. Und sie sind entrüstet: Wie können Sie nur! Sie sind im Hintertreffen“, heißt es in der Nachricht des Telegram-Kanals Berdjansk Today.