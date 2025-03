Schahedin griff die Region Chmelnyzkyj an: es gibt ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Neun Wohnhäuser im Dorf Pirogivtsi wurden durch eine Explosionswelle beschädigt. Eine Frau wurde verletzt.

In der Nacht griffen die russischen Truppen Chmelnitschyna mit Drohnen an. In dem Dorf Pirogovtsy fing ein Haus Feuer, eine Frau wurde verletzt. Dies meldete der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes am Sonntag, den 2. März.

Nach Angaben der Rettungskräfte kam es in dem Dorf Pirogovtsy im Bezirk Chmelnyzkyj durch den Einschlag einer feindlichen Drohne zu einem Brand und einer Zerstörung auf dem Gelände eines Privathauses.

„Das Feuer wurde gelöscht. Neun Wohnhäuser wurden durch die Druckwelle beschädigt. Leider wurde eine 1949 geborene Frau traumatisiert“, stellte der staatliche Notdienst fest.

Wir werden daran erinnern, dass die Russische Föderation in der Nacht zum 2. März 79 Angriffsdrohnen gegen die Ukraine eingesetzt hat. Die Luftverteidigungskräfte haben 63 Drohnen zerstört. Der Angriff betraf das Gebiet Charkiw, das Gebiet Sumy, Chmelnyzkyj und Saporischschja.