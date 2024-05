In Berdytschiw wurde ein Mann festgenommen, der auf Fenster in einem Wohnheimviertel geschossen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Mann beschloss, sich an einer Bekannten zu rächen und benutzte zu diesem Zweck eine Waffe, mit der er chaotisch auf das Haus schoss, in dem die Frau lebt.

In Berdytschiw in der Region Schytomyr hat die Polizei einen Mann festgenommen, der aus Rache in einem Schlafwagenviertel geschossen hat. Darüber berichtete am Dienstag, den 21. Mai, der Pressedienst der Polizei des Gebiets Schytomyr.

Es wird berichtet, dass die Polizei am späten Abend des 19. Mai eine Meldung über eine Schießerei erhielt. Am Ort des Geschehens stellte die Polizei Schäden an den Fenstern von zwei Wohnungen im Erdgeschoss des Hauses fest. Kriminalisten beschlagnahmten mehr als zehn abgefeuerte Patronenhülsen aus automatischen Waffen.

Am Mittag des nächsten Tages nahmen die Einsatzkräfte einen 32-jährigen Anwohner fest, der an der Schießerei beteiligt war, und fanden später die Waffe, die der Mann in der Nähe des Kellers eines der mehrstöckigen Gebäude versteckt hatte.

„Es wurde vorläufig festgestellt, dass es an diesem Abend einen Konflikt zwischen dem Festgenommenen und seinem Bekannten gab. Der Mann beschloss, sich zu rächen und benutzte zu diesem Zweck die Waffe, indem er chaotisch auf das Haus schoss, in dem die Frau lebt“, heißt es in der Mitteilung.

Der Festgenommene wurde wegen des Verdachts auf Rowdytum mit Schusswaffengebrauch und illegalen Umgang mit Waffen angezeigt. Ihm könnten 3 bis 7 Jahre Gefängnis drohen.

