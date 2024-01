Das Berufungsgericht hat die Kaution für Mazepa reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Berufungsgericht in Kiew wird die Berufung der Verteidigung des Direktors der Investmentgesellschaft Concorde Capital, Ihor Mazepa, prüfen und hat ihn in Haft gelassen, aber die Höhe der Kaution deutlich reduziert – auf 21 Millionen Hrywnja. Dies wurde am Dienstag, den 23. Januar bekannt.

„Um eine neue Entscheidung zu treffen, eine Maßnahme der Zurückhaltung in Form von Untersuchungshaft bis zum 27. Februar mit dem Recht auf Kaution in Höhe von 21 Millionen Hrywnja anzuwenden. Anträge auf Kaution abzulehnen“, sagte der vorsitzende Richter über das Ergebnis der Prüfung der Beschwerde.

Während der Gerichtsverhandlung legte der Anwalt des Geschäftsmannes 10 Briefe über Mazepas Kaution bei.

Gleichzeitig forderte der Staatsanwalt, die Definition des erstinstanzlichen Gerichts in Bezug auf die Kaution aufzuheben und sie in Höhe von 700 Millionen Hrywnja festzusetzen.

Wir erinnern daran, dass Igor Mazepa letzte Woche bei dem Versuch, das Land zu verlassen, festgenommen wurde. Er wird verdächtigt, einen Plan zur illegalen Beschlagnahme des Grundstücks organisiert zu haben, auf dem sich die Anlagen des Kiewer Wasserkraftwerks befinden. Drei weitere Mitglieder der Organisation, darunter Mazepas Bruder, wurden ebenfalls in verschiedenen Regionen der Ukraine festgenommen.

Das State Bureau of Investigation schlug vor, Ihor Mazepa eine Kaution in Höhe von 700 Millionen Hrywnja zu gewähren. Das Gericht entschied sich jedoch für eine Präventivmaßnahme in Form von Untersuchungshaft mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 349 Millionen Hrywnja.