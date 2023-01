Beschuss von Chmelnyzkyj: 22-jähriges Mädchen stirbt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 22-jähriges Mädchen starb am Morgen des 1. Januar in Chmelnyzkyj, nachdem es am Vortag durch den Beschuss der Stadt durch die russische Armee verwundet worden war. Dies gab der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Chmelnyzkyj, Serhij Gamaliy, bekannt.

Das Mädchen wurde gestern mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Sanitäter konnten ihr Leben nicht retten.

„Das Mädchen (22 Jahre alt), das nach dem Beschuss unserer Stadt in äußerst schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist an ihren Verletzungen gestorben“, sagte Gamaliy.

Er sprach auch der Familie und den Freunden der Toten sein Beileid wegen des russischen Schlags aus und drohte den Angreifern.

„*Ricks, brennt in der Hölle!“ – sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung…