Beschuss von Donauhäfen: Britischer Geheimdienst erklärt das Ziel der Russen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angriffe auf ukrainische Häfen an der Donau deuten darauf hin, dass Russland versucht, internationale Schifffahrtsunternehmen zu zwingen, den Handel über die Häfen einzustellen. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium am 4. August auf Twitter mit.

Das Ministerium erinnerte daran, dass Russland in den letzten zwei Wochen mehrere Angriffswellen auf ukrainische Häfen an der Donau mit iranischen Drohnen durchgeführt hat. Die Geheimdienstinformationen legen nahe, dass Russland auf diese Weise den internationalen Schiffsverkehr durch diese Häfen unterbinden will.

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die iranischen Drohnen Ziele 200 Meter von der rumänischen Grenze entfernt trafen, was darauf hindeutet, dass die Russische Föderation beschließt, in der Nähe des Gebiets der NATO-geführten Operation zuzuschlagen.

Nach Angaben des britischen Geheimdienstes ist der Kreml möglicherweise der Ansicht, dass Drohnenangriffe ein geringeres Eskalationsrisiko bergen als Marschflugkörper. Die Russische Föderation ist wahrscheinlich der Ansicht, dass iranische Drohnen recht genau sind und außerdem eine viel geringere Nutzlast haben als Marschflugkörper.