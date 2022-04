Beschuss in der Region Luhansk: 16 Häuser und eine Hauptgasleitung beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch feindlichen Beschuss in der Region Luhansk wurden 19 Häuser beschädigt, darunter neun Wohnhäuser und sieben Privathäuser, und ein Mensch verletzt. Auch eine Hauptgasleitung in der Nähe von Sjewjerodonezk wurde beschädigt. Dies teilte der Leiter der OVA der Region Luhansk, Serhij Gaidai, mit.

Die Russen eröffneten mit verschiedenen Arten schwerer Waffen das Feuer auf Sjewjerodonezk, Rubischne, Lyssytschansk und Toschkiwka. Der Feind beschädigte 19 Einrichtungen, darunter neun Wohnhäuser und sieben Privatwohnungen. In Rubischne gibt es einen Verwundeten, und vier Menschen wurden aus den Trümmern gerettet“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem kam es nach Angaben von Gaidai nach dem Beschuss zu einem Waldbrand in Kremenna. Die Rettungskräfte löschten das Feuer, und es wurde niemand verletzt.

Und Sjewjerodonezk und die benachbarten Gemeinden – etwa 60 Tausend Abonnenten – waren wegen des Beschusses der Hauptgasleitung ohne Gas.

Insgesamt gibt es in der Region 36 Siedlungen (131 944 Teilnehmer) ohne Gasversorgung, davon sind 30 Siedlungen vollständig und sechs teilweise versorgt.

In Rubischne, Popasna und Sjewjerodonezk gibt es überhaupt kein Wasser, in der Gemeinde Gornaja und in Lyssytschansk teilweise.

Später sagte Serhij Haidai, dass die Gasarbeiter einen Weg gefunden hätten, das Gas in die Häuser der Anwohner zurückzubringen.

„Zunächst wurde Lyssytschansk in das Gasnetz anderer Regionen aufgenommen, und bereits durch diese Stadt und einen weiteren Industriebetrieb wurde Sjewjerodonezk in das neue System einbezogen“, sagte er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Staatsverwaltung ist es jedoch nicht realistisch, zwei beschädigte Hauptgasleitungen mit einem Durchmesser von 500 mm zu reparieren. Deshalb müssen wir auf eine günstigere Situation warten.