GTS-Betreiber bestreitet Wiederaufnahme des Gastransits nach Ungarn

Der Gastransit nach Ungarn ist nicht wieder aufgenommen worden. Dies erklärte der Generaldirektor des ukrainischen Gastransitsystems (UGTSO), Serhij Makohon, am Montag, den 4. Oktober, auf seiner Facebook-Seite.

„In der Presse wird die Information verbreitet, dass Gazprom den Gastransit durch die Ukraine nach Ungarn wieder aufgenommen hat. Das ist nicht wahr. Ja, es gibt jetzt einen kleinen Gasfluss von der Ukraine nach Ungarn, aber das ist kein Transit, sondern eine Wiederausfuhr von Gas durch europäische Händler, das sie in ukrainischen UGS (unterirdischen Gasspeichern – Anm. d. Red.) gelagert haben“, schrieb Makohon.

Wie berichtet, ist der Erdgastransit durch die Ukraine in Richtung Ungarn seit dem 1. Oktober unterbrochen. Ungarn hat mit Russland einen Vertrag zur Umgehung der Ukraine unterzeichnet und wird 3,5 Mrd. m3 pro Jahr über Serbien durch die Turkish Stream und die Onshore-Pipeline sowie 1 Mrd. m3 über Österreich beziehen. Und am Vortag zeigten die Daten des ungarischen Fernleitungsnetzbetreibers FGSZ einen Gasfluss von 2,074 Millionen Kubikmetern pro Stunde durch Beregovo, das an der ukrainischen Grenze liegt, während am Tag zuvor festgestellt wurde, dass der Fluss vollständig gestoppt worden war.